Antalya'da uygulamaya konulan mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför tırı, özellikle berber ve kuaför bulunmayan mahallelerde vatandaşların ayağına gidiyor.
Alanya, İbradı, Akseki, Manavgat, Kaş, Kemer, Korkuteli, Finike ve Elmalı'nın yaylalarında vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakımları yapılıyor.
Mobil kuaför ile özellikle kadınlar saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaptırarak, ilçeye inmek zorunda kalmıyor. Hasta ve yaşlı vatandaşların da evlerine kadar gidilerek saçları kesiliyor.
Hizmetten bugüne kadar Alanya'da 249, İbradı'da 153, Kaş'ta 161, Manavgat'ta 148, Korkuteli'de 345, Finike'de 144 ve Elmalı'da 237 vatandaş yararlandı.
Kuaför hizmetini ayağına kadar alan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine böyle bir imkan sunmasından dolayı teşekkürlerini iletti.
Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor
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