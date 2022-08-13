YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

13.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da uygulamaya konulan mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför tırı, özellikle berber ve kuaför bulunmayan mahallelerde vatandaşların ayağına gidiyor.

Alanya, İbradı, Akseki, Manavgat, Kaş, Kemer, Korkuteli, Finike ve Elmalı'nın yaylalarında vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakımları yapılıyor.

Mobil kuaför ile özellikle kadınlar saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaptırarak, ilçeye inmek zorunda kalmıyor. Hasta ve yaşlı vatandaşların da evlerine kadar gidilerek saçları kesiliyor.

Hizmetten bugüne kadar Alanya'da 249, İbradı'da 153, Kaş'ta 161, Manavgat'ta 148, Korkuteli'de 345, Finike'de 144 ve Elmalı'da 237 vatandaş yararlandı.

Kuaför hizmetini ayağına kadar alan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine böyle bir imkan sunmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Antalya'da mobil kuaför tırı ile yaylalardaki vatandaşların kişisel bakımları yapılıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya saç kesimi büyükşehir belediyesi

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:23
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.