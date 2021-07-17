YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

17.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Yasa dışı yollarla satılmak üzereyken yakalanan 21 flamingo, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde misafir ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanat bahçesi çok sayıda türün yanında yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) yasa dışı yollarla satılmak üzereyken yakalanan 21 flamingo, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Yaşam Parkı'nda korumaya alındı.

Aralarında hasta ve yaralı olanları tedavi edilen flamingolar geçici olarak hayvanat bahçesindeki bölümlerinde misafir ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, misafir flamingolara en iyi şekilde baktıklarını belirtti.

DKMP'nin bilgisi dahilinde getirilen her türlü yaralı ve hasta yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini aktaran Arsun, "Hayvanat bahçemize yaralı olarak getirilen 5 kerkenezi de iyileştirip doğaya saldık." ifadesini kullandı.

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya'da yaralı kerkenezler iyileştirilip doğaya salındı

Antalya'da yaralı kerkenezler iyileştirilip doğaya salındı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
21:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Cansu Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.