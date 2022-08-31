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Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

31.08.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürüyor.

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akseki orman yangını

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