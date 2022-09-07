İhbar üzerine yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan bazı turistler tedbir amacıyla çıkarıldı.

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

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