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Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

07.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konyaaltı Sahili kısmı Akdeniz Bulvarı'nda 3 yıldızlı bir otelin çatı katından duman çıktığını gören çalışanlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan bazı turistler tedbir amacıyla çıkarıldı.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık çalışanları tarafından ambulansta tedavi edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

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antalya yangın otel İtfaiye hasar

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