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Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

29.08.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda İran uyruklu Farzan Parsaei (31) idaresindeki elektrikli skuter, kavşaktan Manavgat istikametine geçmek istediği sırada Rus uyruklu M.B. (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı.

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

Antalya'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya elektrikli skuter

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