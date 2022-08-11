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Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

11.08.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Antalya'ya pirinç yüklü tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 4 aylık titiz çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Aksu ilçesinde durdurulan pirinç yüklü tırın şoför kabin bölümünde yapılan aramada 3 ayrı çantada 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.K. ve yanında bulunan İ.H.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu operasyon

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