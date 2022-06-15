Antalya'da sağlık ekipleri, hava, kara ve denizden acil vakaların imdadına yetişiyor

Antalya'da sağlık ekipleri, termal dron, ambulans helikopter, paletli, obezite/yoğun bakım ambulansları, motosiklet ve botlarla vakalara dakikalar içinde ulaşıp, müdahale ediyor.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin tatbikat alanında düzenlenen programda, hava, kara ve denizden şehir içinden koylara, dağlık ve ormanlık alanlara kadar vakalara ulaşılabilen ekipman ve teçhizatları tanıttı.

Araçların ulaşamadığı bölgelerde mahsur kalan acil vakalara, içinde acil müdahale ve tedavi paketlerinin bulunduğu kitleri ulaştıran termal kameralı dron ile de gösteri yapıldı.

Başıbüyük, gazetecilere, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 47 doktor, 373 paramedik, 537 acil tıp teknisyeni, 120 şoför, 14 diğer personel olmak üzere 1091 personelin görev yaptığını söyledi.

Kentte 70 acil sağlık hizmetleri istasyonunda hizmet verildiğini aktaran Başıbüyük, 103 kara ambulansı, iki 4x4 kar paletli ambulans, 2 dört sedyeli, 1 obez/yoğun bakım, 3 motosiklet ambulans ve 1 helikopter ambulans olmak üzere 112 adet ambulansla hizmet verdiklerini vurguladı.

- "Vakalara 10 farklı araçla ulaşabiliyoruz"

Beş aylık dönemde helikopter ambulansla 120, uçak ambulansla 2 hastanın taşındığını hatırlatan Başıbüyük, kıyı şeridinde de UMKE botuyla hizmet verdiklerini kaydetti.

Kentin geniş orman arazisi ve kıyı şeridine sahip olduğunu vurgulayan Başıbüyük, şöyle devam etti:

"Havadan, karadan, denizden vakalara 10 farklı araçla ulaşabiliyoruz. Ulaşımın gecikeceğini düşündüğümüz durumlarda travma hastasına ilk tedaviyi termal kameralı dronla ulaştırıyoruz. Vakanın kendisine uygulayabileceği kanaması varsa kanama durdurucu, akrep sokması gibi durumlarda ilk ilacı dronla kitlerin içinde atıyoruz. Ekibimiz de bu sırada havadan, karadan veya denizden vakaya ulaşıyor."

Sahip oldukları envanter sayesinde hareket kabiliyetlerinin yüksek olduğuna değinen Başıbüyük, ilk beş ayda 61 bin vakaya kırsal alanda ilk yarım saat içinde yüzde 99, şehir merkezlerinde ise ilk on dakikada yüzde 99,5 oranında vakaya ulaştıklarını söyledi.

Başıbüyük hem arama kurtarma hem acil müdahale anlamında sayısal olarak değil ancak çeşitlilik anlamında Sağlık Bakanlığının en farklı araçlarına sahip kent olduklarını vurguladı.