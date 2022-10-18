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Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

18.10.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 FM 511 plakalı otomobil, seyir halindeyken torpido kısmından yanmaya başladı.

Otomobili durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşların da yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, otomobili sardı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

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yangın Otomobil İtfaiye yangın tüpü

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