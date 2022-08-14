Antalya'da sıcaktan bunalanlar Kapuz Kanyonu'nda serinliyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu, yeşilin ve mavinin ahenkle buluştuğu doğal güzelliği ile sıcak ve nemli günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerin yeni rotası haline geldi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kanyon, "saklı bir cennet" edasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Serinlemek için deniz ve su parklarına alternatif olarak kanyonu tercih eden yerli ve yabancı turistler, kanyonun içinde denize göre sıcaklık seviyesi daha düşük olan Karaman, Güver ve Gürkavak Çayı'nı ziyaret ediyor.

Kanyonun bulunduğu bölgeye gelen misafirler, araçla varılan bölümden sonra yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollar arasından yürüyerek kanyona ulaşıyor.

Yol güzergahında derinliği az olan sularda yürüyüş etkinliği yapan doğaseverler, kuş cıvıltıları eşliğinde kanyonun yeşil doğasını seyretme imkanı buluyor.

Kanyona ulaşan ziyaretçiler, kimi zaman derin noktalarda kendilerini turkuaz renkli berrak sulara bırakırken, kimi zaman ise yanlarında getirdikleri kano ile kanyon içinde gezintiye çıkıyor.

Bazı tatilciler ise kamp masa ve sandalyelerini kurarak, piknik yapıyor, doğayı izliyor ve fotoğraf çekiyor.