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Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

08.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Akdeniz Üniversitesi tarafından Aksu ilçesinde 1100 dekarlık alanda Tarım Teknokenti oluşturulacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Kentin bu kimliğine önemli katkı sağlayacak bir proje hazırladıklarını ifade eden Özkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın desteği ile Tarım Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirmek için harekete geçtiklerini bildirdi.

Antalya'nın tarım potansiyelini daha iyi değerlendireceklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"1100 dekarlık alanda oluşturacağımız teknokent, Türkiye'de ve dünyada tarım teknolojisi açısından önde gelen merkezlerden biri olacak. Tarım Teknokenti, şirketlerin, araştırma kurumlarının, endüstri derneklerinin ve diğer kurum kuruluşlarının bir arada çalışmasına imkan sağlayarak tarım ve tarım teknolojileri sektörüne yönelik bir ekosistem oluşturacak. Daha çevreci, yüksek verimli ürünler ve yöntemlerin oluşturulmasına katkı sağlayacak."

Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz'a da destekleri için teşekkür etti.

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

Antalya'da Tarım Teknokenti oluşturulacak

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antalya prof dr özlenen özkan

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