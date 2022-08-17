Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin giriş noktasında güvenlik müdürü M.U. ile 2 ay önce işten çıkarıldığı öne sürülen M.B. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı

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