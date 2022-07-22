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Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

22.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 kadının cenazeleri, yakınlarınca teslim alındı.

Finike'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah'ın (63) cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, kadınların yakınlarınca teslim alındı. Hayatını kaybeden kadınların yakınları, birbirlerine sarılarak teselli olmaya çalıştı.

- Olay

Finike ilçesinde T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Hafif yaralanan sürücü ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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