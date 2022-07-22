Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 kadının cenazeleri, yakınlarınca teslim alındı.
Finike'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah'ın (63) cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenazeler, kadınların yakınlarınca teslim alındı. Hayatını kaybeden kadınların yakınları, birbirlerine sarılarak teselli olmaya çalıştı.
- Olay
Finike ilçesinde T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Hafif yaralanan sürücü ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.
Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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