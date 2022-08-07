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Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

07.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan 58 sporcu, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'nda belirlenen alana indi.

Erkekler genel klasmanında birinciliği Kerem Dinçer, ikinciliği Kübra Cengiz ve üçüncülüğü Faruk Karateke elde etti. Kadınlar klasmanında ise Kübra Cengiz birinci, Özlem Baj ikinci ve Merve Konmaz üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde Kerem Dinçer birinci olurken, Kübra Cengiz ikinci ve Faruk Karateke üçüncü sırada yer aldı.

Kulüpler klasmanında ise Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü birinciliği, Adana Havacılık ile Adrenalin Sporları Kulübü ikinciliği, Bursa Hava Sporları Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Yarış Organizatörü Ergün Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önceki yıllarda katılan sporcuların yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirten Ulu, "İlçede bir ilki gerçekleştirdik. 20 yaş altı sporcular, genel klasman birincisi çıktı. Bu sporcuların yaş ortalaması 17. Bu bizim için gurur kaynağı. Bundan sonra 4. etabımızı yapacağız." diye konuştu.

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

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