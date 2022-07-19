Yapının çalışmalar tamamlandıktan sonra "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacağını aktaran Temuçin, "Antalya tarihi için önemli bir proje. Restore edildikten sonra güzel bir görünüme kavuşacak, tehlikeli alan olmaktan kurtulacak ve kamuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak

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