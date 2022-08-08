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Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

08.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi D-400 Karayolu Sorgun Otogar Kavşağı'nda şehirlerarası yolcu otobüsünden inen Nazmi Kaplan'a (46), bir araçtan ateş açıldı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Bu arada, saldırı sırasında kurşunlardan birinin bir dairenin, diğerinin ise bir oto galerinin camına isabet ettiği tespit edildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Kaplan'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Manavgat'a gittiği öğrenildi.

Otobüs şoförü Zeki Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuyu Manavgat'ta indirdikten sonra silah sesleri duyduklarını belirterek, "Yolcu Manavgat’ta indiği anda kendisini takip eden bir araç tarafından silahla ateş edildi. Araç daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerine bilgi verdik." diye konuştu.

Evlerinin camına kurşun isabet eden Mehmet Dinç ise eşi Şefika Dinç’in 2 dakika önce odadan ayrılmasıyla kurşunun hedefi olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu öldü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Manavgat silahlı saldırı

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