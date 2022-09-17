Antalya'daki Olimpos Antik Kenti'nde kazı başkanlığında görev değişimi yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Likya uygarlığının en önemli yerleşimlerinden biri olarak nitelendirilen Olimpos Antik Kenti'nin kazılarında Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan ile birlikte çalışan Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, kazı başkanlığına getirildi.

Olimpos Çevre Koruma ve Turizmi Geliştirme Derneği tarafından görev değişikliği dolayısıyla antik kentte devir teslim töreni düzenlendi.

Antik kentte ilk kazı çalışmalarını başlatan Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uçkan, törendeki konuşmada, uzun yıllar önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tarihe ışık tutacak özverili bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Uçkan, Öztaşkın'ın da çalışmalarda yer aldığını ve bundan sonra başarılı bir şekilde kazıları yürüteceğine inandığını söyledi.

Yöre halkının da çalışmalara önemli destek verdiğini aktaran Uçkan, Olimpos'ta çıkarılan her eserin kültür turizmine hizmet ettiğini kaydetti.

Kazı başkanlığına getirilen Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öztaşkın da temelleri sağlam atılan bir çalışmada yer aldığını anlattı.

Kendisinin de uzun süredir Olimpos'taki çalışmalarda yer aldığını dile getiren Öztaşkın, bu yıldan itibaren kazı başkanı olarak görev aldığını, bundan dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.

Öztaşkın, başarılı çalışmaları gelecek yıllara taşıyacaklarını vurguladı.

Dernek başkanı Halil Karataş da Olimpos'un yöreye önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Turistik bir bölgede tarihin izlerini taşıyan bir kentin her geçen yıl farklı bir yüzünün ortaya çıkarıldığını ifade eden Karataş, "Sahile giden insanlar tarihi kenti de gezme imkanına kavuşuyorlar. Burada yapılan çalışmalar hem yörenin istihdamına hem tanınırlığına hem de turizm potansiyeline ciddi katkı sağladı." diye konuştu.

Törende duygulanan Karataş, yöre halkının Uçkan'ı çok benimsediğini ve Uçkan'dan ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Karataş, Uçkan'a tablo hediye etti.