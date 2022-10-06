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Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

06.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: - "İlçemizde büyük şampiyonaları yaptıkça dalış turizmine ilgi artıyor"

Antalya'da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, farklı ülkelerden sporculara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, dalış turizminin merkezi olduklarını bildirdi.

Ulutaş, İnceboğaz Tesisleri açıklarında devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS). 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışan sporcuları ziyaret etti.

Şampiyonada 39 ülkeden 120 sporcunun yarıştığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:

"Burada dalış faaliyetlerinin yapılması ve bu tür şampiyonalarla desteklenmesi ülkemizdeki denizlerin önemini daha da artırıyor. Bu, özellikle denizaltındaki habitatı, biyolojik canlılığı misafirlerimizin görmesi açısından da iyi bir tanıtım oluyor. İlçemizde büyük şampiyonaları yaptıkça dalış turizmine ilgi artıyor. Dünyanın her bölgesinden sporculara ev sahipliği yapıyoruz. İlçemiz dalış turizminin de merkezi oldu."

Şampiyonada önemli derecelerin alındığını vurgulayan Ulutaş, organizasyonda şu ana kadar 10 dünya rekoru, 5 Türkiye rekoru kırıldığını söyledi.

Bu tür şampiyonaları sürdürmek istediklerini bildiren Ulutaş, "Dalış turizminin Kaş'ta, Antalya'da ve Türkiye'de gelişmesi için desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Başkan Ulutaş, oluşturdukları Kaş Sualtı Sanat Parkı'nın ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacağını sözlerine ekledi.

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

- Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: - "İlçemizde büyük şampiyonaları yaptıkça dalış turizmine ilgi artıyor"

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu

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