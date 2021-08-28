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Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

28.08.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Bugün maalesef uzatma dakikalarında penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldık" - "Oyun anlayışı, oyun felsefesi ve kazanma azmiyle hem de Fair play ruhuyla çok iyi bir Rizespor'u önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz"

Süper Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, uzatma dakikalarında kalelerinde penaltıdan gördükleri golle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Uygun, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımdaki eksikliklerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Zor süreçten geçtiklerini anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Birçok eksiğimiz vardı. Takımsal anlamda, takımsal formatımızda, takımımızın bel kemikleri futbolcularımızın sakatlığı, mevkisel eksikliklerimiz... Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir ay sonraki süreçte yepyeni bir yönetim ve 18'e yakın futbolcunun gittiği bir ortam. Ondan sonra da yeniden kurduğumuz ve kurmaya devam ettiğimiz bir takım. Milli maç arası inşallah bize iyi gelecek. Sakatlarımız düzelecek, transferlerimiz gelecek. Ondan sonra da arzuladığımız Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz."

"Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir." ifadesini kullanan Uygun, şunları kaydetti:

"Bugün maalesef uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldık. Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Oyun anlayışı, oyun felsefesi ve kazanma azmiyle hem de Fair play ruhuyla çok iyi bir Rizespor'u önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz."

Uygun, bir gazetecinin karşılaşmadaki penaltı kararları ile ilgili sorusunu cevapsız bıraktı.

Bir süre konuşmayıp mimikleriyle karşılık veren Bülent Uygun, daha sonra salondan ayrıldı.

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Bugün maalesef uzatma dakikalarında penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldık" - "Oyun anlayışı, oyun felsefesi ve kazanma azmiyle hem de Fair play ruhuyla çok iyi bir Rizespor'u önümüzdeki günlerde hep bera

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
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antalya Süper Lig Çaykur Rizespor

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