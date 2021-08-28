YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

28.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz" - "Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya? Vahşice yenmenin bedeli yok"

Süper Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Yanal, Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada kazanmak için mücadele ettiklerini belirterek, Antalyaspor'un geleceği için genç oyunculara önem verdiklerini anlattı.

Yanal, Çaykur Rizespor maçında üç gol atan ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright'in 23 yaşında olduğuna dikkati çekti.

- "Bu takıma yazık etmeyin"

Türk futbolunda ve kulüplerdeki sıkıntılara değinen, "futbol adamı" olarak uzun yıllardır bu işin içinde olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Kariyerimde bu şekilde bir kulübü hem finansal hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım. Bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden, bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idiği belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."

Yanal, futbolda alınan kararlarda kimsenin kendilerinin fikrini sormadığını dile getirerek, "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz." dedi.

"Akşam Fatih hoca bağırıyor." diyen Yanal, bugün de kendisinin bir şeyler söylediğini aktardı.

Yanal, şunları kaydetti:

"Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil. Mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil. Mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyin kardeşim. Bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya? Vahşice yenmenin bedeli yok."

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz" - "Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bede

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Ersun Yanal Süper Lig Çaykur Rizespor

Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.