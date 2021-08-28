Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Yanal, Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada kazanmak için mücadele ettiklerini belirterek, Antalyaspor'un geleceği için genç oyunculara önem verdiklerini anlattı.

Yanal, Çaykur Rizespor maçında üç gol atan ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright'in 23 yaşında olduğuna dikkati çekti.

- "Bu takıma yazık etmeyin"

Türk futbolunda ve kulüplerdeki sıkıntılara değinen, "futbol adamı" olarak uzun yıllardır bu işin içinde olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Kariyerimde bu şekilde bir kulübü hem finansal hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım. Bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden, bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idiği belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."

Yanal, futbolda alınan kararlarda kimsenin kendilerinin fikrini sormadığını dile getirerek, "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa, bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz." dedi.

"Akşam Fatih hoca bağırıyor." diyen Yanal, bugün de kendisinin bir şeyler söylediğini aktardı.

Yanal, şunları kaydetti:

"Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil. Mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil. Mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyin kardeşim. Bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya? Vahşice yenmenin bedeli yok."