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Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

25.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Akhisarspor'dan 21 yaşındaki stoper Doğukan Nelik ve VFB Lübeck'ten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Zehir ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Futbolcu Doğukan Nelik, Antalyaspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. İyi bir performans sergilemek istediğini belirten Nelik, "Antalyaspor'da kalıcı olmak istiyorum ve buradan da iyi yerlere gitmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ersin Zehir ise Antalyaspor'a geldiği için kendisini şanslı hissettiğini ve takım arkadaşlarını tanımak için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer de çok değerli iki futbolcu ile anlaştıklarını belirtti. Geleceği ve kariyerleri olan iki futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Sezer, "Oyuncularımızla 5 yıllık sözleşme imzaladık ve iki oyuncunun Antalyaspor'a çok şey katacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra karşılıklı imzalar atıldı.

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı
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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Antalyaspor

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