Antalyaspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den canlı yayında Beşiktaş'a: 'Bana kızacaklar ama...' diyerek duyurdu!

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşırken mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Sergen Yalçın ve öğrencileri için çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Kontraspor programında konuşan Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların performansını değerlendirirken hem olumlu hem de olumsuz yönlere dikkat çekti.

Kahveci, Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını vurguladı: “Beşiktaş, bir deplasmana bu halde gidip başlayabileceği en iyi şekilde, 2. dakikada gol atarak avantajla başladı. Beşiktaş için 30. dakikadan sonrasında bardağın boş tarafı da var dolu tarafı da. Pozisyon üretmemiş olması boş tarafı ama skor 2-0'ken rakibine hiçbir fırsat vermemesi de bence dolu tarafı.” dedi.

“BU KORKULARI ATLATMASI LAZIM” 

Antalyaspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den canlı yayında Beşiktaş'a: 'Bana kızacaklar ama...' diyerek duyurdu! G1

Eski futbolcu, Beşiktaş’ın öne geçtiği maçlarda yaşadığı tedirginliğe de değindi. “Beşiktaş'ın 2-0'ı bulduktan sonraki 'aman gol yeriz' korkularını atlatması lazım. Antalyaspor hiçbir şey üretemezken, taraftarına stres yaşatayım golü yedi. Rıdvan Yılmaz'ın inanılmaz asistiyle Antalyaspor 2-1'i buldu. Beşiktaş taraftarı gol sonrası Allah'ım bize sabır ver dedi.” sözleriyle takımın psikolojik sorunlarını dile getirdi.

“CİLA GİBİ GOLF SAHALARI VAR AMA...”

Antalyaspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den canlı yayında Beşiktaş'a: 'Bana kızacaklar ama...' diyerek duyurdu! G2

Kahveci, maçın oynandığı Antalya Stadı’nın zeminini sert bir dille eleştirdi: “Antalya'da zemin yine felaket. Burada zemin bir türlü düzelmiyor. Antalya'da muhteşem oteller var. Cila gibi golf sahaları, çimler var basmaya kıyamıyorsun. Şu stadın zemini düzelmiyor.”

“ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEMEYİZ” 

Antalyaspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den canlı yayında Beşiktaş'a: 'Bana kızacaklar ama...' diyerek duyurdu! G3

Beşiktaş’ın puan durumundaki konumuna da değinen Kahveci, şampiyonluk konusunda temkinli konuştu: “Beşiktaş şu an 6. sırada. İlk 3, ilk 2 hedefi için bu galibiyet önemli. Şampiyonluktan bahsedemiyorum bana da Beşiktaşlılar kızmasın. 2 farklı öndeyken Beşiktaş, halen tedirgin ediyorsa şampiyonluğun S'sinden bahsedemeyiz.”

“PENALTI YOK, ABARTILI ATLADI” 

Antalyaspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den canlı yayında Beşiktaş'a: 'Bana kızacaklar ama...' diyerek duyurdu! G4

Kahveci, maçta yaşanan penaltı beklentisine de net bir yorum getirdi: “Doğukan ceza sahası içinde düştü bir pozisyonda. Doğukan yapma koçum. O aldatmaya yönelik bir hareket. Sarı kart yedi. Ona penaltı verilirse Süper Lig'i kapatalım. Hakem ve VAR da vermedi. Düşme anına bakarsan ayağından vurmuşlar gibi. Çok abartılı atladı yere. İtme falan yok.”

