Antalyaspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den canlı yayında Beşiktaş'a: 'Bana kızacaklar ama...' diyerek duyurdu!

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Kontraspor programında konuşan Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların performansını değerlendirirken hem olumlu hem de olumsuz yönlere dikkat çekti.

Kahveci, Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını vurguladı: “Beşiktaş, bir deplasmana bu halde gidip başlayabileceği en iyi şekilde, 2. dakikada gol atarak avantajla başladı. Beşiktaş için 30. dakikadan sonrasında bardağın boş tarafı da var dolu tarafı da. Pozisyon üretmemiş olması boş tarafı ama skor 2-0'ken rakibine hiçbir fırsat vermemesi de bence dolu tarafı.” dedi.