Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bugün itibarıyla kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 788 bin 467'ye ulaştığını bildirdi.

Yazıcı, Döşemealtı Polis Tesisleri'nde, kentin tarımdan turizme, eğitimden sanayiye genel değerlendirmesini yapmak ve sorunları dinlemek için gazetecilerle bir araya geldi.

Turizm sektörünün mutlu olduğunu belirten Yazıcı, "Turizm her şeyimiz. Ülke turizminin üçte birlik gelirini sağlayan bir şehir olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Turizmdeki güzellikler yılın tamamına yayılarak devam etsin. Bugün itibarıyla havaalanından giren yabancı turist sayısı 10 milyon 788 bin 467. Rakamlarımız iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi'nin önemine değinen Yazıcı, projeden önce öğrenci başına kitap okuma oranı 1,77 kitap iken proje sonrası bu rakamın 3,57'ye çıktığını ifade etti.

Adrasan koyunda teknelerle ilgili sorun yaşandığına ilişkin soru üzerine Yazıcı, koyun bir bölümünün iskele, bir bölümünün de yüzme alanı olarak düzenlenmesi için çalışma yaptıklarını ancak bunun yargı kararıyla bozulduğunu dile getirdi.

Bölgede sahil güvenlik ekibi bulundurarak tedbirleri sıkı tuttuklarını anlatan Yazıcı, "Deniz kirliliği konusunda asla acımıyorum, net talimatım var denize çöpünü atıyorsa en ağır ceza uygulanacak. Para cezası uyguluyoruz. Kirlilik ve asayişle ilgili büyük problem olmadı. Koyda bir anda tekne patlaması olmuştu, ondan bir düzensizlik var." dedi.

Kentte motosiklet ve skuterlerle ilgili sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildiren Yazıcı, kentte meydana gelen kazaların yüzde 40'nın motosikletten kaynaklı olduğunu dile getirdi. Türkiye'de en fazla motosiklet denetimi yapan kentin Antalya olduğunu aktaran Yazıcı, kask takmayanlara kesinlikle ceza uyguladıklarını vurguladı.

Yabancılarla ilgili bölgesel olarak ciddi sorunların olduğuna değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Rus, Kazak, İranlılarda da ciddi artış var. İlk beş ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızlar, Kazaklar ve İranlılar var. Antalya dünya şehri. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra geçici ikamet veriyoruz. Binlerce kişi oldu geçen yılın üç, beş katına çıktı. İkametle ilgili 2020'deki ikamet iznimiz 87 bin 889, şu anda 177 bin 796, iki yılda gelinen nokta. Suriyelilere biz ikamet vermiyoruz. Rusya 50 bin küsur, Kazakistan 22 bin 673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgız 11 bin 500, İran 11 bin 300."

- Günlük 16-19 bin aralığında Rus turist geliyor

Yazıcı, kentte ikamet izni olan 3 bin 800 civarında Suriyeli olduğunu ancak başka şehre kayıtlı olmasına rağmen kentte çalışan Suriyelilerin bulunduğunu ifade etti. Yabancı öğrenci sayısının 19 bin 522 olduğuna değinen Yazıcı, bunun 7 bin 316'sının Suriyeli olduğunu, eğitimde ikamet izni olmasa da kayıt yaptırılabildiğini vurguladı.

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası kentte kalan Rusların sayısına da değinen Yazıcı, şöyle devam etti:

"1 Eylül'de gelen giden farkı 53 kişi, 9 Eylül'de 221 kişi. Bunlar olabilecek rakamlar. 23 Eylül'de 881 kişi olmuş, giden azalmış. 25 Eylül'de 1800 kişi. Bunlar çok kayda değer rakamlar değil. Bizim uzun süredir günlük Rusya'dan otellerimize gelen misafir sayımız 16-19 bin aralığında. Gelen giden farkı birkaç yüz kişiyle sınırlıyken son birkaç günde 1800 olmuş. Bunu takip ediyoruz, anormal bir durum olacak mı diye. Otelde kalırsa bir sorun yok."