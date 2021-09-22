YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

22.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: - "Antik kaynaklarda, bu bölgede Geç Roma'da imparator Valens tarafından forum yani insanların alışveriş yaptığı, dükkanların yer aldığı bir alandan bahsediliyor. Ayrıca devlet kurumlarının, agoranın, meclis binasının, hamamların olduğu belirtiliyor"

LALE KÖKLÜ - Hatay'da mağara kilise St. Pierre'nin çevresinde başlatılan kurtarma kazılarıyla, Antiocheia Antik Kenti'nin kurulduğu milattan önce 300 yılından bugüne kadarki süreç araştırılıyor.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve "hoşgörü kenti" olarak bilinen Hatay'da 2012 yılında, müze-otel olarak hizmet veren Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile St. Pierre Kilisesi arasında yer alan bölümde, kilise için karşılama merkezi yapılması kararlaştırıldı.

Alanda yapılan sondajda mimari kalıntılar bulunması üzerine çalışmaların kurtarma kazısına dönüştürülmesi planlandı.

Bu yıl ağustosta Hatay Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda 16 kişilik ekiple kurtarma kazılarına başlanan alanda, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen zeytin ezme taşı, depo, atölye ve satış alanları ile su sistemi bulundu.

Kazılarda bulunan 37 tek kulplu testi ve çok sayıda kaba ait ağız, kulp ve dip parçaları da Hatay Arkeoloji Müzesinin laboratuvarında temizlenip titizlikle muhafaza ediliyor.

Kazının tamamlanmasının ardından Antiocheia Antik Kenti'nin özellikle ticari hayatı ve mimari yapısı ortaya çıkarılarak, bölgenin açık hava müzesi olarak ziyarete açılması hedefleniyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, kurtarma kazısı yapılan alanın Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile St. Pierre Kilisesi arasında yer almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Burasının Antiocheia'nın ilk kurulduğu yer olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Habibi Neccar ve Hac Dağı, Helenistik ve Roma dönemlerinde Antiocheia'nın yerleşim sahası. Amacımız o yerleşim sahasını ortaya çıkarmak. Antik kaynaklarda bu bölgede Geç Roma'da İmparator Valens tarafından forum yani insanların alışveriş yaptığı, dükkanların yer aldığı bir alandan bahsediliyor. Ayrıca devlet kurumlarının, agoranın, meclis binasının, hamamların olduğu belirtiliyor. Bunun zaten izlerinin hepsini Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi altında görüyoruz. Amacımız burada bilimsel kazıları devam ettirerek müze otel ve kilise çevresiyle bir bütün olarak alanı açık hava müzesine dönüştürmek."

Ersoy, kazı çalışmalarının şu an küçük bir alanda sürdürülmesine rağmen çok sayıda mimari yapı kalıntıları ve arkeolojik eser bulduklarını sözlerine ekledi.

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

- Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: - "Antik kaynaklarda, bu bölgede Geç Roma'da imparator Valens tarafından forum yani insanların alışveriş yaptığı, dükkanların yer aldığı bir alandan bahsediliyor. Ayrıca devlet kurumlarının, agoranın, meclis bin

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

Antiocheia Antik Kenti kazılarla gün yüzüne çıkarılacak
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:16
Öğle
12:33
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Hatay Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Özge Eczanesi
Antakya
Akdenız Eczanesi
Defne
Ipekçıoglu Eczanesi
Defne
Kuzeytepe Eczanesi
Defne
Sınan Eczanesi
Defne
Dal Eczanesi
Iskenderun
Öyküm Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.