Antoine Griezmann kimdir, kaç yaşında? Antoine Griezmann aslen nereli?

Atletico Madrid'in eski oyuncusu Antoine Griezmann'ı Barcelona'dan transfer ederek renklerine katması sonrası Griezmann'in kariyeri araştırılmaya başlandı. Başarılı isim daha önce Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Peki Antoine Griezmann kimdir, aslen nereli?

ANTOİNE GRİEZMANN KİMDİR?

Antoine Griezmann ile ilgili yaşanan gelişme sonrası başarılı futbolcunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Atletico Madrid, eski oyuncusu Antoine Griezmann'ı Barcelona'dan transfer etti. Antoine Griezmann, daha önce 2014 yılında Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e 54 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

21 Mart 1991 tarihinde Macon Fransa’da dünyaya gelen Antoine Griezmann, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymiş olan Fransız millî futbolcudur. Başarılı ismin babası Alain, bir belediye meclisi üyesiydi ve Alsas kökenli olduğu için soyadı Almanca idi.

Sol kanat bölgesinde oynayan isim forvet olarak da görev yapabilmektedir. Griezmann Fransa'nın U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giymiştir. 2010 senesinde 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan takımda da forma giymiştir.

Kulübün alt yapısında 4 sene geçirmiştir. 2009-10 sezonu öncesinde teknik direktör Martín Lasarte tarafından A takıma alınmış ve 8 Nisan 2010 tarihinde, Griezmann Real Sociedad ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalama fırsatı bulmuştur. Sözleşme 2015 yılına kadar sürecek olup , sözleşmede ayrıca 30 Milyon Euro serbest kalma maddesi bulunmaktadır. Sözleşme imzalamadan önce Manchester United, Arsenal, Lyon, Saint-Étienne, Auxerre gibi pek çok takımın da ilgisini çekmeyi başarmıştır.