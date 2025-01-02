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Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'a böyle veda ettiler!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 20:36
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Arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur şarkılarıyla ve kendine has müzik yorumuyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Ünlü isimler de usta isme böyle veda ettiler...

Antalya'da bir süredir tedavi gören Arabesk müziğinin öncü isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü. Sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler de usta isme böyle veda ettiler...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Ben de bu dağların nesine geldim meleşir kuzular sesine geldim Geldim emmoğlu …. Yattığınız yer nur olsun … #ferditayfur"

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

ÖZCAN DENİZ

ÖZCAN DENİZ

ALİŞAN

ALİŞAN

MAHSUN KIRMIZIGÜL

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak."

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Armağan Çağlayan Ferdi Tayfur
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