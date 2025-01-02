Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'a böyle veda ettiler!

Antalya'da bir süredir tedavi gören Arabesk müziğinin öncü isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü. Sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.
Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler de usta isme böyle veda ettiler...
"Ben de bu dağların nesine geldim meleşir kuzular sesine geldim Geldim emmoğlu …. Yattığınız yer nur olsun … #ferditayfur"
"Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak."
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