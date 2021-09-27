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Arancino nasıl yapılır? MasterChef 2021 Arancino tarifi ve malzemeleri neler?

27.09.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doldurulmuş, ekmek kırıntıları ile kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç topları olarak bilinen Arancino, bugün MasterChef’te eleme yemeğinde yapılacak olan yemek oldu. Peki Arancino nasıl yapılır? MasterChef 2021 Arancino tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Arancino tarifi merak ediliyor. Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç topları olarak bilinen Arancino, bugün MasterChef’in yeni bölümü sonrası merak konusu oldu. Peki Arancino nasıl yapılır?

ARANCİNO NASIL YAPILIR?

MasterChef'te bugün yarışmacılardan Arancino yapmaları istendi. Arancino, doldurulmuş, ekmek kırıntıları ile kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç toplarıdır.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
Risotto için; Risotto pirinci Safran Beyaz şarap Parmesan Soğan Pane için; Un Galeta unu Yumurta Bolones için; Dana kıyma Havuç Defne yaprağı Domates salçası Soğan Domates Sarımsak
Parmesan sos için Un Süt Akbiber Muskat cevizi Tereyağ Parmesan Yeşil yağ için; Maydanoz Taze soğan Zeytinyağı

ARANCİNO TARİFİ...

ARANCİNO TARİFİ...
Öncelikle safranı sıcak suya koyup bekletiyoruz. Soğanları küçük küpler halinde doğruyoruz. Ardından tavaya zeytinyağı döküp soğan ve pirinçleri aynı anda pişirmeye başlıyoruz. Soğanlar renk değiştirdiği zaman ilk önce beyaz şarap ekliyoruz ve çekene kadar karıştırıyoruz. Ardından safranlı suyu ekleyip suyu çekene kadar karıştırıyoruz. Sonrasında risottomuz kıvam alana sıcak su ekleyerek işleme devam ediyoruz. Risotto kıvam aldıkdan sonra içine tereyağ ve parmesan ilave ediyoruz ve yemeği bağlayıp soğumaya bırakıyoruz. Bolognese sos için ise soğanları ufak küpler halinde kesiyoruz. Havucu rendenin en ufak yeri rendeliyoruz. Sarımsakları püre şekline getiriyoruz. Biraz zeytinyağı ile soğanlar renk değiştirene kadar kavuruyoruz. Arından kıymamızı ekleyip kavuruyoruz. Kıymamız piştikten sonra domates, domates salçası, defne yaprağı ve biraz su ekleyerek kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Suyu azalana dek pişirip altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Parmesan sos için ise tereyağı tavaya koyup eritiyoruz. Erimiş tereyağın içine unu ekleyip karıştırıyoruz. Ardından süt ekleyerek akışkan bir kıvam alana dek karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvam almasının ardından parmesan, tuz, muskat cevizi ve ak biber ekleyip blenderdan çekerek akışkan bir sos elde ediyoruz.
Yeşil yağ için de maydanoz taze soğan ve zeytinyağı blenderdan geçiriyoruz. Ortaya çıkmış olan karışımı tencere içine koyup kaynatıyoruz. 100 dereceye geldiğinde ocaktan alıp süzüyoruz. Arancini için; Risotto pirincini avucumuza yuvarlak haline getiriyoruz; İçini boşaltıp, içine bolognese sos ile dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Arancini'yi sırayla un, yumurta ve galeta ununa batırarak paneliyoruz, bu işlemi 2 kez yapıyoruz. 180 derecelik bir yağda dışı altın sarısı kıvama gelene kadar kızartıyoruz. Tabağa parmesan sos koyuyoruz, üzerine arancini'yi yerleştiriyoruz. Sosun üstüne bir kaç damla yeşil yağ koyarak yemeği tamamlayabilirsiniz.. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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