Arancino nasıl yapılır? MasterChef 2021 Arancino tarifi ve malzemeleri neler?

Arancino tarifi merak ediliyor. Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç topları olarak bilinen Arancino, bugün MasterChef’in yeni bölümü sonrası merak konusu oldu. Peki Arancino nasıl yapılır?

ARANCİNO NASIL YAPILIR?

MasterChef'te bugün yarışmacılardan Arancino yapmaları istendi. Arancino, doldurulmuş, ekmek kırıntıları ile kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç toplarıdır.

MALZEMELERİ NELER? Risotto için; Risotto pirinci Safran Beyaz şarap Parmesan Soğan Pane için; Un Galeta unu Yumurta Bolones için; Dana kıyma Havuç Defne yaprağı Domates salçası Soğan Domates Sarımsak

Parmesan sos için Un Süt Akbiber Muskat cevizi Tereyağ Parmesan Yeşil yağ için; Maydanoz Taze soğan Zeytinyağı

ARANCİNO TARİFİ... Öncelikle safranı sıcak suya koyup bekletiyoruz. Soğanları küçük küpler halinde doğruyoruz. Ardından tavaya zeytinyağı döküp soğan ve pirinçleri aynı anda pişirmeye başlıyoruz. Soğanlar renk değiştirdiği zaman ilk önce beyaz şarap ekliyoruz ve çekene kadar karıştırıyoruz. Ardından safranlı suyu ekleyip suyu çekene kadar karıştırıyoruz. Sonrasında risottomuz kıvam alana sıcak su ekleyerek işleme devam ediyoruz. Risotto kıvam aldıkdan sonra içine tereyağ ve parmesan ilave ediyoruz ve yemeği bağlayıp soğumaya bırakıyoruz. Bolognese sos için ise soğanları ufak küpler halinde kesiyoruz. Havucu rendenin en ufak yeri rendeliyoruz. Sarımsakları püre şekline getiriyoruz. Biraz zeytinyağı ile soğanlar renk değiştirene kadar kavuruyoruz. Arından kıymamızı ekleyip kavuruyoruz. Kıymamız piştikten sonra domates, domates salçası, defne yaprağı ve biraz su ekleyerek kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Suyu azalana dek pişirip altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Parmesan sos için ise tereyağı tavaya koyup eritiyoruz. Erimiş tereyağın içine unu ekleyip karıştırıyoruz. Ardından süt ekleyerek akışkan bir kıvam alana dek karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvam almasının ardından parmesan, tuz, muskat cevizi ve ak biber ekleyip blenderdan çekerek akışkan bir sos elde ediyoruz.