Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Taraftar hesapları Ancelotti'ye tepki gösterdi...

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi.
Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.
Arda Güler'in yedek kulübesine döndüğü anlarda üzgün tavırlar sergilediği dikkat çekerken bazı Real Madrid taraftar hesapları Arda Güler'i oyuna almaması nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterdi.