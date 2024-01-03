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  4. Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Taraftar hesapları Ancelotti'ye tepki gösterdi...

Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Taraftar hesapları Ancelotti'ye tepki gösterdi...

03.01.2024 23:46 | Son Güncelleme:
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Uzun süren sakatlığının ardından kadroda kendine yer bulan milli yıldız Arda Güler, Mallorca karşısında dakika bulamazken ısınmasının yaklaşık 20 dakika ısınsa da Ancelotti kendisine şans vermedi. Bazı taraftar hesapları tecrübeli hocaya Arda'yı oyuna almaması nedeniyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosunda kendine yer bulurken, Ancelotti milli yıldızı 67. dakikada ısınmaya gönderdi.

Ancelotti'den maç sonu Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den maç sonu Arda Güler açıklaması!

YİNE ŞANS BULAMADI

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Rakibi karşısında oldukça zorlanan Ancelotti, Arda Güler'i bu maçta da oyuna almazken yıldız oyuncu maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.

ANCELOTTI'YE TEPKİ GÖSTERDİLER

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Arda Güler'in yedek kulübesine döndüğü anlarda üzgün tavırlar sergilediği dikkat çekerken bazı Real Madrid taraftar hesapları Arda Güler'i oyuna almaması nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...


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