Herkes onu bekliyordu Ancelotti oyuna almadı, tecrübeli hocadan maçın ardından Arda Güler açıklaması!

Real Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Maçın 67. dakikasında ısınmaya gitse de forma şansı bulamayan Güler için Carlo Ancelotti maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAKINDA SÜRE ALMAYA BAŞLAYACAK"

Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.





