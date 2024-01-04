SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Herkes onu bekliyordu Ancelotti oyuna almadı, tecrübeli hocadan maçın ardından Arda Güler açıklaması!

Herkes onu bekliyordu Ancelotti oyuna almadı, tecrübeli hocadan maçın ardından Arda Güler açıklaması!

04.01.2024 00:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Mallorca mücadelesinde rakibini tek golle geçerken Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Maçın ardından tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti genç oyuncu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Maçın 67. dakikasında ısınmaya gitse de forma şansı bulamayan Güler için Carlo Ancelotti maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Ancelotti'ye tepki... Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Ancelotti'ye tepki...

"YAKINDA SÜRE ALMAYA BAŞLAYACAK"

GC7_7mKW0AAvFgC

Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim'in ilk maçındaki performansı ağızları açık bıraktı! Gol sevinci olay olduTerim'in ilk maçındaki performansı ağızları açık bıraktı! Gol sevinci olay oldu
Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Ancelotti'ye tepki...Arda Güler 20 dakika boyunca ısındı, yine oyuna giremedi! Ancelotti'ye tepki...
Terim sahaya indi, 4. dakikada hakeme tepki gösterdi!Terim sahaya indi, 4. dakikada hakeme tepki gösterdi!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika ancelotti real madrid yaşında maçı maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Kulübeden karavan yapmıştı! 22 yaşındaki gencin acı sonu

Kulübeden karavan yapmıştı! 22 yaşındaki gencin acı sonu

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Adana Demirspor'da büyük kriz! "4 aydır maaş alamıyorum, ayrılmak istiyorum"

Adana Demirspor'da büyük kriz! "4 aydır maaş alamıyorum, ayrılmak istiyorum"

Filistin'e destek vermişti, sadece futbol kariyeri değil hayatı da bitti!

Filistin'e destek vermişti, sadece futbol kariyeri değil hayatı da bitti!

Mete Kalkavan hakemliği resmen bıraktı! İşte yeni görevi

Mete Kalkavan hakemliği resmen bıraktı! İşte yeni görevi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.