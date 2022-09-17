Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım aday kadrosunu açıklayan Stefan Kuntz, Fenerbahçe'de harikalar yaratan ancak forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız Arda Güler'i kadroya dahil etmemesi şaşkınlıkla karşılanırken, Kuntz'un bu karar sonrası Arda Güler'in tepki gösterdiği iddia edildi.

EN AZ FORMA ŞANSI BULAN İSİM

Oyuna girdiği dakikalarda oldukça faydalı olsa da bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler, Jesus'un herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen en az kullandığı ve 12 maçta kadroya alsa da 6 maçta oyuna giren isim oldu. Genç 10 numara 2 gol atmasına rağmen sadece 145 dakika sahada kaldı.

KUNTZ TEK TEK SORDU

Alınan bilgiye göre; Stefan Kuntz milli takımı açıklamadan önce tüm teknik direktörlerle konuştu… Abdullah Avcı’dan Uğurcan’ın sakatlığı, Abdülkerim’in psikolojik durumu hakkında bilgi aldı. Ajax’a giden Ahmetcan’ın milli takıma hazır olup olmadığını sordu. Eren ve Doğucan’la beraber Umut Bozok için bilgi talep etti. Okan Buruk’tan Abdülkerim, Berkan, Kerem ve Yunus için, Ismael’den de Ersin, Tayyip, Emrecan, Salih ve Kerem Atakan için bilgi istedi.

"MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIR"

Kuntz, Jorge Jesus’la da Altay, İsmail, Ferdi ve Emre Mor’un yanı sıra Arda Güler için de bilgi istedi. Jesus "Özellikle Arda Güler, A Milli Takım için hazır” dedi. Buna rağmen Kuntz, Lüksemburg ve Faroe maçları için Ersin, Tayyip, Umut Bozok ve İsmail Yüksek’le beraber Arda Güler’i de düşünmedi. Milli takımda olmayı bekleyen Arda Güler hayal kırıklığı yaşadı. Jesus ise, "acele etme" diyerek genç oyuncuyu motive ettiği öğrenildi.

BÖYLE DESTEK VERDİ

Jesus, genç yıldız adayına "Daha çok gençsin. Seni düşünmeleri bile çok güzel. Çok uzun yıllar Milli takıma hizmet edeceksin. Tam olarak hazır olduğunda forma tamamen senin olacak. Sakın moralini bozma. Kendini geliştirmeye devam et. Çok yeteneklisin, bunların kıymetini bil ve üstüne koyarak ilerle. Yolun çok başındasın bunu sakın unutma" sözleriyle destek verdi.