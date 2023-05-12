Arda Güler'den transfer açıklaması... Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'in ayrılık tarihini açıkladı

Süper Lig'de adım adım sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon için kolları sıvayan ekiplerden Fenerbahçe, ligde son oynadığı Giresunspor karşılaşmasında kaybettiği 2 puan sonrası taraftarlarını üzmüştü.
Sarı-Lacivertliler'de şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gündemin 1 numaralı konusu transfer olurken, Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişen ve performansıyla birçok dev kulübü peşine takan genç yıldız Arda güler için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği en merak edilen isimlerin başında gelen 18 yaşındaki yıldız oyuncu için geçtiğimiz günlerde İtalya'da çok konuşulan bir iddia ortaya atılmış, İtalyanlar Güler'in bonservisini bile belirlemişti.
Bu gelişmenin ardından Arda Güler'den bir açıklama gelirken, “Benim için 5 milyon Euro’luk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor” dediği kaydedildi.
Birçok Avrupa takımının radarında olan ve yıl boyunca birçok önemli kulüple adı anılan Arda Güler’in ileride bu kulüplerden birine gitmesine kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe camiası milli futbolcunun henüz hazır olmadan bir maceraya atılmasını istemiyor.
Nitekim, Arda Güler’in geleceği hakkında bir Fenerbahçe yetkilisi “Arda bizim evladımız. Biz onun bir yıl daha takımda kalması, tam hazır olmadan Avrupa macerasına atılmasına sıcak bakmıyoruz” dedi.
'‘Biz Fenerbahçe camiası olarak Arda’yı tam hazır olmadan bir Avrupa macerasına yollamak istemiyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl da Fenerbahçe forması giyip, daha çok süre alıp, öz güveni daha sağlamlaşmış, fizik gücü daha artmış bir Arda hak ettiği noktaya daha kolay varacaktır. Bize düşen onun yolunu aydınlatmaktır."