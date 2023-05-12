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  4. Arda Güler'den transfer açıklaması... Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'in ayrılık tarihini açıkladı

Arda Güler'den transfer açıklaması... Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'in ayrılık tarihini açıkladı

12.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 18 yaşındaki genç yıldız için ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmezken yönetimden konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de adım adım sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon için kolları sıvayan ekiplerden Fenerbahçe, ligde son oynadığı Giresunspor karşılaşmasında kaybettiği 2 puan sonrası taraftarlarını üzmüştü.

Sarı-Lacivertliler'de şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gündemin 1 numaralı konusu transfer olurken, Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişen ve performansıyla birçok dev kulübü peşine takan genç yıldız Arda güler için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği en merak edilen isimlerin başında gelen 18 yaşındaki yıldız oyuncu için geçtiğimiz günlerde İtalya'da çok konuşulan bir iddia ortaya atılmış, İtalyanlar Güler'in bonservisini bile belirlemişti.

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA 

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA 

Bu gelişmenin ardından Arda Güler'den bir açıklama gelirken, “Benim için 5 milyon Euro’luk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor” dediği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN KARAR! 

FENERBAHÇE'DEN KARAR! 

Birçok Avrupa takımının radarında olan ve yıl boyunca birçok önemli kulüple adı anılan Arda Güler’in ileride bu kulüplerden birine gitmesine kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe camiası milli futbolcunun henüz hazır olmadan bir maceraya atılmasını istemiyor.

'SICAK BAKMIYORUZ' 

'SICAK BAKMIYORUZ' 

Nitekim, Arda Güler’in geleceği hakkında bir Fenerbahçe yetkilisi “Arda bizim evladımız. Biz onun bir yıl daha takımda kalması, tam hazır olmadan Avrupa macerasına atılmasına sıcak bakmıyoruz” dedi.

"YOLLAMAK İSTEMİYORUZ"

"YOLLAMAK İSTEMİYORUZ"

'‘Biz Fenerbahçe camiası olarak Arda’yı tam hazır olmadan bir Avrupa macerasına yollamak istemiyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl da Fenerbahçe forması giyip, daha çok süre alıp, öz güveni daha sağlamlaşmış, fizik gücü daha artmış bir Arda hak ettiği noktaya daha kolay varacaktır. Bize düşen onun yolunu aydınlatmaktır."

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