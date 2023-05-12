Arda Güler'den transfer açıklaması... Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'in ayrılık tarihini açıkladı

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından Arda Güler'den bir açıklama gelirken, “Benim için 5 milyon Euro’luk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor” dediği kaydedildi.