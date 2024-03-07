''Arda Güler'i Galatasaray'da görmekten mutluluk duyarım'' dedi ve sosyal medyayı birbirine kattı!

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmesi infial yaratmıştı. Gelen tepkiler sonrası beğenileri geri çeken Arda Güler, Fenerbahçe taraftarından yoğun eleştiri almıştı.

"FENERBAHÇE TARAFTARINI ASLA İNCİTMEK İSTEMEM"

Sports Digitale’e konuşan Arda Güler, “Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım.” demişti.

ÜMİT KARAN: "GALATASARAY'DA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIM"

Sezon sonunda Real Madrid'den Arda Güler'in ayrılacağını açıklayan Ümit Karan, "Arda Güler'in bizim kulüpte de çok gelişim sağlayabileceğini düşünüyorum. Arda Güler'i Galatasaray görmekten mutluluk duyarım.” ifadelerini kullandı. Ümit Karan'ın bu yorumu sonrası sosyal medya karıştı...

