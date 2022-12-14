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Arda Güler için resmi açıklama geldi! İşte bonservis bedeli

14.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in satışında pay sahibi olan başkent ekibi Gençlerbirliği ile görüşme halinde olan Sarı-Lacivertliler uzun süren temaslar sonucu mutlu sona ulaştı. Ankara ekibi Gençlerbirliği'nin Asbaşkanı Mehmet Soylu, Fenerbahçe'yle Arda Güler transferi için anlaştığını ifade etti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde sular durulmuyor. Kırmızı-Karalılar'da borçların ödenmesi için yönetim kurulunun aldığı isim sponsoru kararı camiada büyük tepkilere neden oldu. Kulübün bir fima ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenilirken, TFF başvrulacağı gelişmesi sonrası taraftarlar kulüp binasının önüne gelerek yönetime tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, isim sponsorunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini açıkladı.

PUAN SİLME VE TRANSFER CEZASI... 

PUAN SİLME VE TRANSFER CEZASI... 

Yaşanan bu durum hakkında konuşan Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, "11 futbolcu dosyamız var. Bunların toplamı 3 milyon 681 bin Euro. Bu dosyalardan şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan dosyalarımızı da cumaya kadar bitirmek zorundayız. Bitirmezsek ayın 23'ünde eksi 3 puan cezası, 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız ve önümüzdeki sezon eksi 6 puanla başlayacağız. 2 dönem transfer yasağı demek seneye devre arasında bile transfer yapamamamız demek. Eksi 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. 2 yıldır lisans çıkartamıyoruz çünkü. Buralarda ciddi tıkandık. Bu rakamlar da ciddi maliyetler." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA 

ARDA GÜLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA 

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için de konuşan Soylu, "Arda Güler'in satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon Euro'ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi" dedi.

"İSİM SPONSORLUĞU VERİLDİ" 

"İSİM SPONSORLUĞU VERİLDİ" 

Kulüp için yapılacak isim sponsorluğu anlaşmasına da değinen Soylu, "2 yabancı, 1 tane de yerli firmayla konuşuldu ama yabancıların hiçbiri yanaşmadı. Firmayla da 1,5 yıllığına 11 milyona liraya isim sponsorluğu verildi. Bugün itibariyle borçlar sıfırlanıyor. Geçmiş dönemden yapılandırılamayan 9 milyon 600 bin lira vergi borcu var. Af kapsamına girmeyen bir rakam. Bu borcu da mali kriterler nedeniyle kapatmamız isteniyor" şeklinde konuştu

"BAŞKA İSİM İSTEMİYORUZ" 

"BAŞKA İSİM İSTEMİYORUZ" 

Taraftar grubu liderlerinden Nedim Celasun ise "Biz Gençlerbirliği taraftarıyız. 100'üncü yılımızdayız ve Cumhuriyet ile yaşıtız. Kulübün adına, önüne, arkasına, sağına, soluna başka isim istemiyoruz" dedi.

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