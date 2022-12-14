Arda Güler için resmi açıklama geldi! İşte bonservis bedeli

PUAN SİLME VE TRANSFER CEZASI...

Yaşanan bu durum hakkında konuşan Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, "11 futbolcu dosyamız var. Bunların toplamı 3 milyon 681 bin Euro. Bu dosyalardan şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan dosyalarımızı da cumaya kadar bitirmek zorundayız. Bitirmezsek ayın 23'ünde eksi 3 puan cezası, 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız ve önümüzdeki sezon eksi 6 puanla başlayacağız. 2 dönem transfer yasağı demek seneye devre arasında bile transfer yapamamamız demek. Eksi 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. 2 yıldır lisans çıkartamıyoruz çünkü. Buralarda ciddi tıkandık. Bu rakamlar da ciddi maliyetler." ifadelerini kullandı.