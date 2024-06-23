Arda Güler ile Montella arasında antrenmanda ilginç diyalog! Elinden yeleği aldı ve kenara yolladı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

11 BAŞLAYAN OYUNCULAR SALONDA YER ALDI

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen idmanda dünkü Portekiz müsabakasına 11’de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma ile başladıkları ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

ARDA GÜLER İLE ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve ayırdığı görüldü. Arda o anlar sonrası büyük bir şok yaşadı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

