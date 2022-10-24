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Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor...

24.10.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de yayınlanan programın moderatörü Ertem Şener'in paylaşımı Arda Güler'e kadar ulaştı. Programda Galatasaray'ın Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar konuşulurken, Fenerbahçe yorumcusu Abdülkerim Durmaz, bu konuyla ilgili konuştu. Abdülkerim Durmaz'ın konuşmasını tweet atan Ertem Şener'in paylaşımını Arda Güler beğenince sarı-kırmızılı taraftarlar genç oyuncuya tepki gösterdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray-Alanyaspor maçı birçok olaya sahne olmaya devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan programda konuşan sarı-lacivertli yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın sözleri Arda Güler'in dikkatini çekti.

ERTEM ŞENER PAYLAŞTI, ARDA GÜLER BEĞENDİ

Programda söz alan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" dedi. Bu sözleri kendi hesabından tweet atan Ertem Şener, Arda Güler'e kadar ulaştı. Genç oyuncu bu paylaşımı beğenerek sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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İŞTE O SÖZLER

"BEN FUTBOL YORUMCUSUYUM"

"BEN FUTBOL YORUMCUSUYUM"
Abdülkerim Durmaz: "Ben normalde futbol yorumcusuyum. Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra hepimizin futbol yorumlaması gerekiyor ama maçtan sonra yaşananlar ortada. Üstelik müthiş bir maç oynanmış."

"BUNLARI İKNA EDEMEZSİN"

"BUNLARI İKNA EDEMEZSİN"
Abdülkerim Durmaz: "İnanç diye bir şey vardır, tartışılmaz. İnsan maymuna tapıyorsa o adama hiçbir şeye anlatamazsın. Yıllar insanlar nelere tapmış... İnan başka bir şeydir. Galatasaray'ın yöneticileri hatta Okan Buruk da hakemlerin kendilerinin hakkını yediğini düşünüyor. Bunları ikna edemezsin. İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?"

"GALATASARAY'IN 10 MAÇTA 30 PUANI OLMALIYDI SANIRIM"

"GALATASARAY'IN 10 MAÇTA 30 PUANI OLMALIYDI SANIRIM"
Abdülkerim Durmaz: "10 maçı izlesinler diyor Dursun Özbek, ne olduğunu görürler diyor... Galatasaray'ın 18 puanı var. Dursun Özbek'e göre Galatasaray'ın 10 maçta 30 puanı olmalıydı sanırım."

"BUNA İNANIYOR MU?"

"BUNA İNANIYOR MU?"
Abdülkerim Durmaz: "Gerçek böyle mi peki? Bir Allah'ın kulu, futboldan anlayan bir Allah'ın kulu buna inanıyor mu? Kaybedilen bütün puanları hakeme bağlıyorlar. Hepsine birden isyan ediyorlar, tuhaf."

"GALATASARAY TAKIMI BÖYLE OYNAMAZ"

"GALATASARAY TAKIMI BÖYLE OYNAMAZ"
Abdülkerim Durmaz: "Okan Buruk'u kardeşim kadar severim ama bu işler ona yarar. Okan Buruk'ta kolaycılığa kaçış görüyorum. Ben bugün Okan Buruk'u gördüm, Galatasaray gibi camianın hocası olmak için birkaç fırın ekmek yemek lazım. Kırmızı karttan sonra paniklemeler, ikinci 45 dakikayı falan... Galatasaray takımı böyle oynamaz"
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