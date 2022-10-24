Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor...

Galatasaray-Alanyaspor maçı birçok olaya sahne olmaya devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan programda konuşan sarı-lacivertli yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın sözleri Arda Güler'in dikkatini çekti. ERTEM ŞENER PAYLAŞTI, ARDA GÜLER BEĞENDİ Programda söz alan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" dedi. Bu sözleri kendi hesabından tweet atan Ertem Şener, Arda Güler'e kadar ulaştı. Genç oyuncu bu paylaşımı beğenerek sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İŞTE O SÖZLER

"BEN FUTBOL YORUMCUSUYUM" Abdülkerim Durmaz: "Ben normalde futbol yorumcusuyum. Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra hepimizin futbol yorumlaması gerekiyor ama maçtan sonra yaşananlar ortada. Üstelik müthiş bir maç oynanmış."

"BUNLARI İKNA EDEMEZSİN" Abdülkerim Durmaz: "İnanç diye bir şey vardır, tartışılmaz. İnsan maymuna tapıyorsa o adama hiçbir şeye anlatamazsın. Yıllar insanlar nelere tapmış... İnan başka bir şeydir. Galatasaray'ın yöneticileri hatta Okan Buruk da hakemlerin kendilerinin hakkını yediğini düşünüyor. Bunları ikna edemezsin. İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?"

"GALATASARAY'IN 10 MAÇTA 30 PUANI OLMALIYDI SANIRIM" Abdülkerim Durmaz: "10 maçı izlesinler diyor Dursun Özbek, ne olduğunu görürler diyor... Galatasaray'ın 18 puanı var. Dursun Özbek'e göre Galatasaray'ın 10 maçta 30 puanı olmalıydı sanırım."

"BUNA İNANIYOR MU?" Abdülkerim Durmaz: "Gerçek böyle mi peki? Bir Allah'ın kulu, futboldan anlayan bir Allah'ın kulu buna inanıyor mu? Kaybedilen bütün puanları hakeme bağlıyorlar. Hepsine birden isyan ediyorlar, tuhaf."