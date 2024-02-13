Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ancelotti sezon sonunda takımdan göndermeye karar verdi...

La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı. Sahadan 4-0 galip ayrılan Real Madrid'de Arda Güler'in penaltı kazandırması mücadelenin önüne geçmişti.

PENALTIYI ATMAK İSTEDİ

Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olmuştu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmişti. Kazanılan penaltıyı atmak isteyen Arda Güler'e Joselu engel olmuştu. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltı vuruşundan yararlanamayınca sosyal medyada tepkiyle karşılaşmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Real Madrid'in bir diğer yıldızı Tchouameni, penaltıyı Arda Güler'in atması için elinden gelen her şeyi yapıyor ancak Joselu izin vermiyor. Kenarda Ancelotti'nin de sinirlendiği bu olay sonrası Joselu'nun disiplinsiz davranışı tecrübeli teknik adamın sabrını taşırdı. İspanyol basınında yer alan habere göre Joselu ile sezon sonunda yolların kesin olarak ayrılmasına karar verildi.

