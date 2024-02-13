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  4. Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ancelotti sezon sonunda takımdan göndermeye karar verdi...

Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ancelotti sezon sonunda takımdan göndermeye karar verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2024 16:18 | Son Güncelleme:
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La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Arda Güler, ceza sahası içinde attığı peş peşe çalımların ardından yerde kalmış, mücadelenin hakemi penaltı kararına hükmetmişti. Milli oyuncu penaltıyı kullanmak için topu eline alsa da Joselu topu genç oyuncunun elinden alarak kendisi kullanmıştı. Bu pozisyona dair yeni görüntüler ortaya çıktı ve Joselu'nun bileti kesildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı. Sahadan 4-0 galip ayrılan Real Madrid'de Arda Güler'in penaltı kazandırması mücadelenin önüne geçmişti.

PENALTIYI ATMAK İSTEDİ

Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olmuştu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmişti. Kazanılan penaltıyı atmak isteyen Arda Güler'e Joselu engel olmuştu. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltı vuruşundan yararlanamayınca sosyal medyada tepkiyle karşılaşmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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Ortaya çıkan yeni görüntülerde Real Madrid'in bir diğer yıldızı Tchouameni, penaltıyı Arda Güler'in atması için elinden gelen her şeyi yapıyor ancak Joselu izin vermiyor. Kenarda Ancelotti'nin de sinirlendiği bu olay sonrası Joselu'nun disiplinsiz davranışı tecrübeli teknik adamın sabrını taşırdı. İspanyol basınında yer alan habere göre Joselu ile sezon sonunda yolların kesin olarak ayrılmasına karar verildi.

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