Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Emre Belözoğlu'ndan ilk yorum!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu ve transferlere dair konuşan Belözoğlu, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için de açıklamalarda bulundu.
"Başakşehir'in kurulduğu günden beri tek hedefi ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı. Bu sene de hedefimiz net bir şekilde büyük takımları zorlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyeceğiz."
"Çok yakın bir sürede bazı transferlerimizi açıklayacağız ancak Türk futbolunun mevcut ekonomisinde büyük kulüpler dışındaki kulüplerin transfer yapması çok zorlaştı. Sağ olsun başkanımız bizim için bir bütçe hazırladı. Belli pozisyonlara 4 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Önemli oyuncular almak istiyoruz."
"Ayrıldığımız ekibimizden çok şey öğrendim. Yeni ekibimizi oynatmak istediğim oyuna uygun şekilde kurduk. Kendilerine önemli teklifler vardı ama bizi seçtiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."
"Fenerbahçe ve Arda için hayırlısı olsun. Ondaki yeteneği çok küçük yaşta keşfetmiştik. Allah onu sakatlıklardan korusun. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa ama 15-20 senede bir çıkıyor ne yazık ki. İnşallah bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaz ve ülkesini çok iyi temsil eden bir oyuncu olur Arda."
"Fenerbahçe'nin başında şu an çok değerli ve başarılı bir teknik adam var. Fenerbahçe benim gönlümün en özel yerinde ancak şu an Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Burada bana çok güveniyorlar ve sabrediyorlar."