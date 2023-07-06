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Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Emre Belözoğlu'ndan ilk yorum!

06.07.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi transferlere dair konuşan Belözoğlu, Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler için de konuştu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu ve transferlere dair konuşan Belözoğlu, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için de açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"AVRUPA KUPALARINI HEDEFLEYECEĞİZ"

"AVRUPA KUPALARINI HEDEFLEYECEĞİZ"

"Başakşehir'in kurulduğu günden beri tek hedefi ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı. Bu sene de hedefimiz net bir şekilde büyük takımları zorlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyeceğiz."

TRANSFER SÖZLERİ...

TRANSFER SÖZLERİ...

"Çok yakın bir sürede bazı transferlerimizi açıklayacağız ancak Türk futbolunun mevcut ekonomisinde büyük kulüpler dışındaki kulüplerin transfer yapması çok zorlaştı. Sağ olsun başkanımız bizim için bir bütçe hazırladı. Belli pozisyonlara 4 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Önemli oyuncular almak istiyoruz."

"OYUNUMA GÖRE BİR EKİP OLUŞTURDUK"

"OYUNUMA GÖRE BİR EKİP OLUŞTURDUK"

"Ayrıldığımız ekibimizden çok şey öğrendim. Yeni ekibimizi oynatmak istediğim oyuna uygun şekilde kurduk. Kendilerine önemli teklifler vardı ama bizi seçtiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

"Fenerbahçe ve Arda için hayırlısı olsun. Ondaki yeteneği çok küçük yaşta keşfetmiştik. Allah onu sakatlıklardan korusun. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa ama 15-20 senede bir çıkıyor ne yazık ki. İnşallah bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaz ve ülkesini çok iyi temsil eden bir oyuncu olur Arda."

"F.BAHÇE'NİN İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

"F.BAHÇE'NİN İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

"Fenerbahçe'nin başında şu an çok değerli ve başarılı bir teknik adam var. Fenerbahçe benim gönlümün en özel yerinde ancak şu an Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Burada bana çok güveniyorlar ve sabrediyorlar."

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