Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Emre Belözoğlu'ndan ilk yorum!

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

"Fenerbahçe ve Arda için hayırlısı olsun. Ondaki yeteneği çok küçük yaşta keşfetmiştik. Allah onu sakatlıklardan korusun. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa ama 15-20 senede bir çıkıyor ne yazık ki. İnşallah bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaz ve ülkesini çok iyi temsil eden bir oyuncu olur Arda."