SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat... Sosyal medya yıkılıyor!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat... Sosyal medya yıkılıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.02.2024 22:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Arda Güler, ceza sahası içinde attığı peş peşe çalımların ardından yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararına hükmetti. Milli oyuncu penaltıyı kullanmak için topu eline alsa da Joselu topu genç oyuncunun elinden alarak kendisi kullandı. Joselu'nun kullandığı penaltı direkte patlayınca sosyal medyada büyük tepki geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı. Sahadan 4-0 galip ayrılan Real Madrid'de Arda Güler'in penaltı kazandırması mücadelenin önüne geçti.

ARDA'DAN MÜTHİŞ HAREKET

Screenshot_3

Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verildi.

PENALTIYI ATMAK İSTEDİ

Screenshot_3

Kazanılan penaltıyı atmak isteyen Arda Güler'e Joselu engel oldu. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltı vuruşundan yararlanamayınca sosyal medyada tepkiyle karşılaştı. Arda Güler kaçan penaltının ardından yanına giderek Joselu'yu teselli etti.

Canlı Skor

İŞTE BAZI YORUMLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
penaltı Arda Güler real madrid La Liga maçı verildi hakemi maçın
En Çok Okunan Haberler
Güntekin Onay'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan yorum!

Güntekin Onay'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan yorum!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Okan Buruk ve Çağdaş Atan tartışma yaşadı!

Okan Buruk ve Çağdaş Atan tartışma yaşadı!

Hatay'da korkunç olay! Hamile kadın ve 2 çocuğun gizlenmiş cesetleri bulundu

Hatay'da korkunç olay! Hamile kadın ve 2 çocuğun gizlenmiş cesetleri bulundu

Evlerine giden gençlere Afganistan uyruklu kişiler saldırdı! 'Bir anda önümüzü kestiler'

Evlerine giden gençlere Afganistan uyruklu kişiler saldırdı! 'Bir anda önümüzü kestiler'

Galatasaray rekorları alt üst etmeye devam ediyor!

Galatasaray rekorları alt üst etmeye devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.