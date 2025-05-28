Arda Turan'dan hiç beklenmedik hamle! Resmi açıklama gelir gelmez Galatasaray'ı sildi, sosyal medya karıştı

Eyüpspor ile oldukça başarılı işlere imza atan Arda Turan, Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Turan için resmi açıklama gelirken, başarılı hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

Arda Turan, bu imzanın açıklanmasının hemen ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'in resmi açıklaması sonrası uzun süredir Instagram biyografisinde yazan "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Turan'ın bu hamlesi, özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.