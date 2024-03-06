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  4. Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2024 21:55
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu. Turan "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, UEFA TV'ye konuştu. Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları 2011-2012 sezonunu değerlendiren Arda Turan, "Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorduk. Öyle de oldu. İçten mücadele eden, iyi bir takımdık. Gol attığımız zaman maçları kaybetmek çok zordu. Kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY'DAN ÖNCE KENDİMİ BİR..."

"GALATASARAY'DAN ÖNCE KENDİMİ BİR..."

Kupada finale kadar güzel bir serüven geçirdiklerini kaydeden eski milli futbolcu şunları aktardı: 

"Gruptaki Celtic maçları zordu. Benim orada gol attığım maç, çok kolay değildi. Bükreş'teki finalde Iker Muniain ve Javi Martinez gibi oyuncuların olduğu, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımı Bilbao'ya karşı oynadık. Hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu.

Hepimiz iyi oynamıştık ama Falcao çok ekstra oynamıştı. 3-0 kazanmıştık. Kupa dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupa. Hala o günleri hatırladığımda çok duygulanıyorum. Çünkü çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum."

"HİÇBİR SİSTEM GEÇERLİ DEĞİLDİR"

"HİÇBİR SİSTEM GEÇERLİ DEĞİLDİR"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin İstanbul'da kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Arda Turan şöyle konuştu: 

"Benim için çok nezaketli bir davranıştı. Sahaya inip tek tek oyuncularımın ellerini sıkarak onlarla konuşma yaptı. 

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