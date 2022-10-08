YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

08.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerin hasar gördüğü ya da yapılarda çatlaklar oluşan köylerde, çeşitli kurumların görevlilerinin vatandaşların ihtiyaçları gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlar için AFAD'ın kurduğu 650 çadırın yanı sıra konteyner kurma çalışmaları da devam ediyor.

Vali Öner de Afet Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Koyunlu ve Kuytuca köylerinde incelemelerde bulundu.

Öner, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerinin verimli karşılanması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın depreme ilişkin ihtiyaçların yanı sıra altyapıya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugün Koyunlu köyündeki yol yapım çalışmalarını yerinde görmek için buradayız. Altyapı çalışmalarımız, diğer işlerimizi de hızlandırmış olacak. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmanın gayretindeyiz. Bu çalışmaların tamamı bunun için yapılıyor."

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan Göle

Ardahan Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:02
İkindi
15:13
Akşam
17:48
Yatsı
19:07
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.