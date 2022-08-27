YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

27.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'ın Göle ilçesinde çıkan yangında bir ev ile 2 ahır zarar gördü.

İlçeye bağlı Eskidemirkapı köyünde Dilaver Karakoç'a ait ot yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ot yığınının yanında bulunan ev ve ahırlara sıçradı.

Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bir ev ve 2 ahırda hasar oluştu.

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Ardahan Göle

Ardahan Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:23
Öğle
12:16
İkindi
15:59
Akşam
18:58
Yatsı
20:24
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.