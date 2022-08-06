YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

06.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da, icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulama kapsamında hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı.

"Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik"in 4 Ağustos 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmasının ardından çeşitli kentlerde kurulan çocuk görüşme merkezlerinden biri de Ardahan'da hizmete girdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Sarıoğlu, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama çerçevesinde Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında hizmete giren merkezi inceledi.

Sarıoğlu, merkezi basın mensuplarına tanıtarak, şunları kaydetti:

"Çocuk görüşme merkezimiz 1 Ağustos tarihi itibariyle hizmete girmiştir. Çocuklarımızın esas alındığı bu yeni uygulamadan önce, icra yolu ile yapılan çocuk teslimlerinde çocuklar, teslime konu bir eşyaymış gibi nitelendiriliyordu. Ebeveynler artık çocuklarını görebilmek için icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine başvuracak. Bu işlemler sırasında herhangi bir ücret ödemeyecek olup yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığınca karşılanacaktır."

Çocukların psikologlar ve uzmanlar eşliğinde teslim edileceğine işaret eden Sarıoğlu, "Çocukların teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şeklinde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Sarıoğlu, çocuk teslimi işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenlerin görev yapacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğun teslim kararının yerine getirilmesinden önce, çocuğun psikolojik durumuna odaklanılarak her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. Merkezimizce öncelikle taraflarla iletişime geçilecek ve aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara da rehberlik edilecek. Teslim sırasında çocuklar olası çekişmelerden uzak tutulmaya çalışılacak, taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Böylelikle olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne de geçilmiş olacak."

Psikolog, pedagog ve uzmanların görev alacağı merkez, 4 odadan oluşuyor. Merkezde teslim edilecek çocuklar için bir çok oyuncak ve oyun malzemesi ile kitap yer alıyor.

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:02
Öğle
12:20
İkindi
16:13
Akşam
19:28
Yatsı
21:03
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.