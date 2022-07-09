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Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

09.07.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer ilgililer, Tarihi Kongre binasında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında görevli ekipleri ziyaret etti, mesaideki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Sürücülere kurallar konusunda uyarıda bulunan Öner, çocuklara oyuncak verdi, çikolata ikram etti.

Daha sonra 112 Çağrı Merkezine geçen Öner, Ardahan Devlet Hastanesinde yatan hasta ve acemi kasapları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Öner, burada yaptığı açıklamada, "İlimizde her kademede görev yapan mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bugün de bayram dolayısıyla sizleri ziyaret ederek, bayramınızı kutlamak istedik." dedi.

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ardahan kutlama

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