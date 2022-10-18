Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.
Kentte dün etkili olan sağanak bu sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kardan dolayı başta Ardahan ve Artvin arasındaki dağların tepeleri olmak üzere birçok yüksek nokta beyaza büründü.
İlde karın yanı sıra yüksek kesimlerde sis de etkisini gösterdi.
Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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