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Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

18.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kentte dün etkili olan sağanak bu sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı başta Ardahan ve Artvin arasındaki dağların tepeleri olmak üzere birçok yüksek nokta beyaza büründü.

İlde karın yanı sıra yüksek kesimlerde sis de etkisini gösterdi.

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan sis

Ardahan Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:17
Öğle
11:59
İkindi
15:01
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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