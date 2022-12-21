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Arjantin bunu konuşuyor! Sevinçten öyle bir şey yaptı ki! Arabanın camından göğüslerini çıkarıp...

21.12.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin 36 yıllık hasretin sona ermesinin ardından büyük bir sevinç yaşıyor. Ülkede günlerdir devam eden kutlamalar hız kesmezken, bazı futbolseverler sevincin dozunu abarttı. Bir kadın taraftar düzenlenen konvoyda arabanın camın göğüslerini çıkarırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası muhteşem bir sona sahne olurken, dev organizasyonda kupanın sahibi 36 yıllık hasretin ardından Arjantin oldu.

Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 berabere biten mücadelenin ardından kullanılan seri penaltı vuruşlarında Fransa'yı 4-2 mağlup eden Arjantin büyük bir sevinç yaşarken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasından bu yana ülkede kutlamalar günlerdir devam ediyor.

Başkent Buenos Aires'te yüz binlerce kişi günlerdir şarkılar ve marşlarla kupa zaferini kutlamaya devam ediyor. Bir kadın taraftar ise kutlamalarda sevincin dozunu abartırken, soyunarak göğüslerini arabanın camından çıkartırken, sosyal medyada viral oldu.

İŞTE O ANLAR...

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