Arjantin bunu konuşuyor! Sevinçten öyle bir şey yaptı ki! Arabanın camından göğüslerini çıkarıp...

2022 FIFA Dünya Kupası muhteşem bir sona sahne olurken, dev organizasyonda kupanın sahibi 36 yıllık hasretin ardından Arjantin oldu.

Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 berabere biten mücadelenin ardından kullanılan seri penaltı vuruşlarında Fransa'yı 4-2 mağlup eden Arjantin büyük bir sevinç yaşarken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasından bu yana ülkede kutlamalar günlerdir devam ediyor.

Başkent Buenos Aires'te yüz binlerce kişi günlerdir şarkılar ve marşlarla kupa zaferini kutlamaya devam ediyor. Bir kadın taraftar ise kutlamalarda sevincin dozunu abartırken, soyunarak göğüslerini arabanın camından çıkartırken, sosyal medyada viral oldu.

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