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Arjantin'de adeta yas ilan edildi! Messi, bırakacağını açıkladı!

07.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası sonrası Milli Takım kariyerini noktalayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Arjantin'de adeta yas ilan edildi. Ülkenin en sevilen insanlarının başında gelen Messi'nin böyle bir kararı aniden vermesi herkeste şok etkisi yarattı.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası'nın kendisi için sonuncu olacağını açıkladı.

MESSI BIRAKIYOR

"KARARIMI ÇOKTAN VERDİM"

"KARARIMI ÇOKTAN VERDİM"
Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolio'ya konuşan Messi; "Benim için son Dünya Kupası olacak. Bu kesin. Kararımı çoktan verdim. İlerleyen yaşım nedeniyle en üst seviyede bırakmalıyım" dedi.

"TARİHİN EN İYİ OYUNCUSU OLMAK İDDİASIYLA YOLA ÇIKMADIM"

"TARİHİN EN İYİ OYUNCUSU OLMAK İDDİASIYLA YOLA ÇIKMADIM"
"Tarihin en iyi oyuncusu olmak iddiasıyla yola çıkmadım. Ben sadece sahadaki oyunculardan biri olduğumu düşünüyorum. Sahada hepimiz aynıyız."

"İYİ BİR İNSAN OLARAK..."

"İYİ BİR İNSAN OLARAK..."
"İyi bir oyuncu değil, iyi bir insan olarak hatırlanmak isterim"

"BİZDEN BÜYÜKLER VAR"

"BİZDEN BÜYÜKLER VAR"
"Emekli olduğumda iyi bir insan olarak hatırlanmak istiyorum, iyi bir futbolcu olarak değil. Artık Dünya Kupası'na kalan günleri sayıyorum. Bence Arjantin en büyük favori değil, çünkü bizden büyükler var. Ancak herkese karşı mücadele edeceğiz."

"TEKNİK DİREKTÖR OLMA NİYETİM YOK"

"TEKNİK DİREKTÖR OLMA NİYETİM YOK"
"Teknik direktör olma niyetim yok, ama Zidane da bıraktıktan sonra aynısını demişti. Sonra bu işi yaptı ve 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Bir kulübün sportif direktörü olmak, bir takım kurmak, teknik direktörlere eşlik etmek isterdim ama bundan emin değilim." sözlerini sarf etti.
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Anahtar Kelimeler:
Arjantin messi psg kata
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