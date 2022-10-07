Arjantin'de adeta yas ilan edildi! Messi, bırakacağını açıkladı!

Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası'nın kendisi için sonuncu olacağını açıkladı.

MESSI BIRAKIYOR

"KARARIMI ÇOKTAN VERDİM" Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolio'ya konuşan Messi; "Benim için son Dünya Kupası olacak. Bu kesin. Kararımı çoktan verdim. İlerleyen yaşım nedeniyle en üst seviyede bırakmalıyım" dedi.

"TARİHİN EN İYİ OYUNCUSU OLMAK İDDİASIYLA YOLA ÇIKMADIM" "Tarihin en iyi oyuncusu olmak iddiasıyla yola çıkmadım. Ben sadece sahadaki oyunculardan biri olduğumu düşünüyorum. Sahada hepimiz aynıyız."

"İYİ BİR İNSAN OLARAK..." "İyi bir oyuncu değil, iyi bir insan olarak hatırlanmak isterim"

"BİZDEN BÜYÜKLER VAR" "Emekli olduğumda iyi bir insan olarak hatırlanmak istiyorum, iyi bir futbolcu olarak değil. Artık Dünya Kupası'na kalan günleri sayıyorum. Bence Arjantin en büyük favori değil, çünkü bizden büyükler var. Ancak herkese karşı mücadele edeceğiz."