Arjantin'i 2-1 mağlup eden Arabistan'ın galibiyeti sonrası gündem Talisca! "Sınır dışı edin"

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarında son maçlara gelinirken, dev organizasyon birçok sürpriz sonuca da sahne oldu. Bunlarda biri de C Grubu'nda mücadele eden ekiplerden Arjantin ve Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmada yaşanmıştı.