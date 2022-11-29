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Arjantin'i 2-1 mağlup eden Arabistan'ın galibiyeti sonrası gündem Talisca! "Sınır dışı edin"

29.11.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Çin'den Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a 8 milyon Euro karşılığında transfer olan, daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin Suudi Arabistan karşılaşmasının ardından Arabistan'da gündem oldu. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarında son maçlara gelinirken, dev organizasyon birçok sürpriz sonuca da sahne oldu. Bunlarda biri de C Grubu'nda mücadele eden ekiplerden Arjantin ve Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmada yaşanmıştı.

Messi'li Arjantin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olurken, karşılaşma öncesi daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve Siyah-Beyazlılar'a veda etmesinin ardından önce Çin'e sonra ise Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca'dan beklenmedik bir çıkış gelmişti.

28 yaşındaki golcü oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Herve Renard'ı Arjantin ile oynanan karşılaşma öncesi kadroya 9 Al-Hilal oyuncusunu almasını sert bir dille eleştirmişti.

Talisca'nın bu çıkışı karşılaşma öncesi çokta dikkate alınmazken, Suudiler'in, Arjantin’i sürpriz bir şekilde mağlup etmesi sonrası Suudi gazeteciler, Talisca’yı Suudi Arabistan'ın Arjantin maçındaki dizilişine yönelik eleştirisini, milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmakla suçladı.

Bazı gazeteciler ise Suudi futbol yetkilileri için bir Talisca’ya cevap verilmemesinin bir skandal olduğunu yazarken, Brezilyalı oyuncunun Krallık'tan sınır dışı edilmesini talep etti.

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