Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh dizi setlerine geliyor!

Arka Sokaklar dizisinin Mesut’u Şevket Çoruh, tüm birikiminin kullanarak önceki yıl Baba Sahne adında bir tiyatro kurmuştu. Pandemi nedeniyle tiyatroların çalışmaması da herkes gibi ünlü oyuncuyu da çok etkiledi. Arka Sokaklar dizisinde 15 sezondur Mesut komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, yeniden tiyatro sahnelerinde yer almaya başladı.

Baba Sahne’nin bol ödüllü komedisi “Bir Baba Hamlet”, hasretle beklediği seyircilerinin önüne bir sürprizle çıkıyor! Bundan böyle iki farklı cast ile sahnelenecek olan “Bir Baba Hamlet”te Şevket Çoruh’a, yaz ayları boyunca kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Günay Karacaoğlu eşlik edecek.

ŞEVKET ÇORUH’UN KIZI DİZİ SETİNE ADIM ATIYOR

Ağustos ayı boyunca birçok yerde oyun sahneleyecek olan Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor.

Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçer mi bilinmez.

ŞEVKET ÇORUH, ARKA SOKAKLARA DEVAM EDİYOR

Şevket Çoruh ise yeni sezonda Arka Sokaklar dizisinde yer almaya devam edecek. Dizinin 15. sezonu için Erler Film ile anlaşma yenileyen ünlü oyuncu, Mesut Komiser karakteri ile yıllardır ekranda ve akıllara da bu rol ile geçmiş durumda. Arka Sokaklar’ın 16.sezonunda Onur Bay ile Yüsra Geyik kadroda yer almayacak.