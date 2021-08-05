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Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh dizi setlerine geliyor!

05.08.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteriyle özdeşleşen Şevket Çoruh’un 2004 yılında boşandığı kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu’ndan Gülenay Çoruh adında bir kızı var. Oyuncu anne ve babanın kızı olan Gülenay Çoruh da dizi sektöründe yer almaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisinin Mesut’u Şevket Çoruh, tüm birikiminin kullanarak önceki yıl Baba Sahne adında bir tiyatro kurmuştu. Pandemi nedeniyle tiyatroların çalışmaması da herkes gibi ünlü oyuncuyu da çok etkiledi. Arka Sokaklar dizisinde 15 sezondur Mesut komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, yeniden tiyatro sahnelerinde yer almaya başladı.

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Baba Sahne’nin bol ödüllü komedisi “Bir Baba Hamlet”, hasretle beklediği seyircilerinin önüne bir sürprizle çıkıyor! Bundan böyle iki farklı cast ile sahnelenecek olan “Bir Baba Hamlet”te Şevket Çoruh’a, yaz ayları boyunca kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Günay Karacaoğlu eşlik edecek.

ŞEVKET ÇORUH’UN KIZI DİZİ SETİNE ADIM ATIYOR

Ağustos ayı boyunca birçok yerde oyun sahneleyecek olan Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor.

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Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçer mi bilinmez.

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ŞEVKET ÇORUH, ARKA SOKAKLARA DEVAM EDİYOR

Şevket Çoruh ise yeni sezonda Arka Sokaklar dizisinde yer almaya devam edecek. Dizinin 15. sezonu için Erler Film ile anlaşma yenileyen ünlü oyuncu, Mesut Komiser karakteri ile yıllardır ekranda ve akıllara da bu rol ile geçmiş durumda. Arka Sokaklar’ın 16.sezonunda Onur Bay ile Yüsra Geyik kadroda yer almayacak.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Şevket Çoruh
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