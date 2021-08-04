Arka Sokaklar dizisinin Tekin’i Onur Bay, sevilen diziyle el sıkıştı! İşte yeni adresi

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıldır canlandırdığı Tekin Çoban karakteriyle adeta özdeşleşen Onur Bay, geçtiğimiz aylarda fenomen yapımdan ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı. Yakışıklı oyuncu, Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz ile ekranlara gelecek. Onur Bay, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Akgün Gökalp Taşkın’ın karşına zorlu bir karakter olarak çıkmaya hazırlanıyor.

SON YAZ DİZİSİNİN KADROSU ÇOK DEĞİŞTİ

İkinci sezonu merakla beklenen Son Yaz dizisinden, Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in yanı sıra Şebnem Dönmez, Erdem Şanlı ve Emre Karayel ayrılmış, iki önemli isim, Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dizinin kadrosuna katılmıştı. İki iddialı isme bir yenisi daha eklendi.

9 yaşından beri Arka Sokaklar dizisinde rol alan Onur Bay, diziden ayrılması ile gündeme gelmişti. Bay’ın yeni adresi izleyici tarafından merak ediliyordu. Hayranlarının karşısına farklı bir rolle çıkmak istediğini söyleyen Onur Bay, hastalıklı ve problemli karakterleri sevdiğini söylemişti. Son Yaz izleyicisi oyuncunun yeni rolünü merakla bekliyor.

