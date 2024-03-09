Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in yıllar önceki fotoğrafı yeniden gündem oldu! Gençlik halini görenler şaşırdı

Zafer Ergin; Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Pamir Pekin ve Burcu Kara gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisi büyük bir heyecanla izleniyor.
Zafer Ergin ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Rıza Baba karakteriyle hafızalara kazındı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta oyuncu paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Oyuncunun paylaşımlarına hayranları tarafından yorum yağıyor.
Arka Sokaklar dizisiyle sık sık gündeme gelen Ergin bu kez farklı bir konuda gündeme geldi.
Zafer Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti.